Autoridades buscan a los responsables de robarse un autobús

By
today at 3:54 PM
Published 3:21 PM

COLORADO, (KTLO)--Tenemos más detalles sobre el video del departamento del alguacil donde demuestra el robo dentro de un autobús en la interestatal 70. Cómo pueden ver en el video uno oficial brinco una loma de cemento para evitar ser impactado. El hombre detras del volante aun no ha sido arrestado. La escena ocurrió el 10 de octubre después de que un hombre y una mujer se robaron un autobús de  Georgetown. En el video se ve cómo ellos están manejando de una forma imprudente en la interestatal 70 y Idaho Springs.

En el video se puede escuchar cómo el hombre dice "There's pigs right there", significando que hay policías ahí. Eventualmente los policías encontraron el autobús abandonado ese mismo día en Denver pero ahora los diputados están pidiendo la ayuda del publico para identificar a los responsables.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

