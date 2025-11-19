Skip to Content
Crispin

Recordando el masacre que ocurrió dentro de Club Q en Colorado Springs

By
Updated
today at 3:50 PM
Published 2:15 PM

NATIONAL, (KTLO)--El 19 de noviembre marca el tercer año desde la tragedia del masacre dentro el club nocturno, Club Q. Poco antes de la medianoche el 19 de noviembre del 2022, Anderson Aldrich fue el responsable del masacre. Donde mato a 5 personas y lesionando a mas de 20 . 

Derrick Rump, Daniel Aston, Kelly Loving, Raymond Green-Vance y Ashley Paugh perdieron sus vidas tras ser baleados.Este año el estado aprobó la ley "Kelly Loving" que amplia las protecciones de personas que son transgeneros

Aunque Club Q sigue con sus puertas cerradas, durante el fin de semana personas se reunieron en el hillside community gardens en memoria de las víctimas.El local "Retro Lounge" fue fundada por  los sobrevivientes del tiroteo, esta tarde sobrevivientes y víctimas se reunieron para "Una noche de respeto".

