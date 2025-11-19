Centro de terapia en Cañon City bajo el ojo del público por métodos que utilizan dentro de su local

CAÑON CITY, Colo. (KTLO)--Donde después de un mes de preocupaciones y criticas de un centro de tratamiento en la ciudad de Cañon City, esta semana pudimos hablar con una joven quién estuvo internada dentro del local y ella nos cuenta lo que vivió. Jayla Hunt solo tenia 11 años cuando ella empezó con síntomas de depresión y pensamientos de lastimarse.

Cuando ella tenia 17 años fue internada después de que su madre se entero del centro "The Southern Peaks Regional Treatment Center" en Cañon City. La madre, como cualquiera tenia la esperanza que su hija iba a mejorar tras los tratamientos. Pero lo que vivio la joven dentro del centro fue completamente diferente.

La madre recibía avisos en el correo mencionando que su hija tuvo que ser restringida por los empleados por 30 a 40 minutos al día, por varios días.

"Fui restringida unas veces sin tener una idea por que. Por ejemplo, usas veces me decían, saliste de tu cuarto cuando no debías o si tienes una actitud negativa también te decían que te iban a restringir", dijo Jayla Hunt. "Y mientras estaba en ellas, me ponía a pensar, por qué estoy en estas cosas, por qué por tanta tiempo y por qué tantas personas".

En octubre, la ley de discapacidades en colorado reporto una preocupacion, mencionando que Southern Peaks utilizo este método más de 150 veces en un mes. Mientras que otros centros de tratamiento psicológico casi nunca lo usan, Jayla estima que fue restringida aproximadamente 12 veces en aproximadamente 4 meses. Southern peaks decidió no responder a nuestras preguntas de nuestros compañeros de Denver.

Pero en el reporte ellos mencionan que este método es para ayudar a limitar la posibilidad de que ellos se lastimen y para que los menores no intenten escapar. En un comunicado, el departamento de servicios humanos mencionan que ellos toman estos testimonios seriamente y que algo va a cambiar.

En el tema de Jayla, su madre dice que ella saco a su hija del centro después de recibir el primer aviso. Ella ahora esta en Colorado Springs recibiendo ayuda de terapia.