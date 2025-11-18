Tiroteo bajo investigación: Altercado dentro de ‘The Nevada Flats’

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Continuamos con una investigación en conexión a un tiroteo que involucra a la policía de Colorado Springs el cual dejo a dos personas en un hospital el jueves en la noche. En el video se puede ver cómo unos oficiales respondieron a una llamada de un robo en la avenida cerca del motel 'The Nevada Flats' cerca de Nevada y Cimarron.

Los oficiales caminaron hacia el local y de la nada se ve cómo tres personas salen del cuarto con una pistola amenazando a los oficiales. Después de esto los oficiales disparan sus armas impactando a dos personas pero no el que disparo. Los sospechosos después se van por vencidos y las dos personas son enviadas al hospital por sus lesiones que no perjudican sus vidas.

Telemundo Sur Colorado investigo y encontró detalles que horas antes de este altercado hubo otra pele en ese mismo cuarto. Lideres con el Departamento Del Aguacil del Condado El Paso dice que al momento esta es parte de una investigación.