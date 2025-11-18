Skip to Content
EE.UU. recibe una mala calificación en las tasas de nacimientos prematuros

NATIONAL, (KTLO)--Es el día mundial del niño prematuro, y en la información dada a conocer por la organización march of dimes, estados unidos recibe una mala calificación en lo referente a la salud materna e infantil calificando como “crisis” las tasas de nacimientos prematuros en el país. Hoy en el minuto de salud el jefe médico de la organización habla sobre la razón de esta calificación tan baja y lo que se necesitaría hacer para cambiarla.

Andrea Herrera

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13.

