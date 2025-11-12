Nueva información sobre el choque de la avioneta al oeste de la Interestatal 25

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Continuamos con más noticias sobre el avión que choco cerca de Castle Rock. Este miércoles tenemos entendido que el bebe y la madre que estaban en buena condición después de casi impactar viviendas, poses y hasta un auto. Testigos mencionan el piloto aterrizo el avión al oeste de la interestatal 25.

Según las autoridades fue un milagro que nadie resulto herido. El avión solo había estado en el aire por 45 minutos antes de que perdiera el control.

Lo bueno de todo esto es que los testigos actuaron de una manera rápida y ayudaron aquellos dentro del avión. El choque del avión ahora esta bajo investigación por el FAA.