Los archivos de Jeffrey Epstein pudieran posiblemente ser realizados

NATIONAL, (KTLO)--La petición congresista tendrá suficiente firmas para provocar el voto de publicar los archivos de Jeffrey Epstein tras el juramento de la congresista Adelita Grijalva.

La medida tendrá las 218 firmas necesarias es probable que la medida no se convierta en ley si aun el voto es aprobado en la cámara de los representantes

También tendría que ser aprobado en el senado donde el partido republicano es la mayoría y luego firmado por el presidente Donald Trump, que aun esta en contra del esfuerzo sin embargo, el voto de los legisladores sobre este tema seria registrado. Ademas, los republicanos ahora tendrían que elegir entre apoyar al presidente o votar para la publicación de los archivos dandole nueva luz al crimen del delincuente sexual condenado.