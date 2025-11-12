Skip to Content
La primaria Lorraine en Fountain regala materiales escolares al público tras limpieza de su edificio

FOUNTAIN, Colo. (KTLO)--El miércoles la ciudad de Fountain estará limpiando algunos materiales, para comenzar un nuevo proyecto ambiental y como resultado hoy residentes ayudarán a limpiar la basura cerca de sus viviendas, negocios y centros sin fines de lucro. El proyecto sera dentro de una escuela primaria Lorraine Elementary School. El edificio fue retirado en los años 2000 y ha servido a la ciudad como una ceda medica durante la pandemia del COVID-19 Y cómo otros departamentos de la ciudad. 

La agencia de protección ambiental le esta dando casi 2 millón de dólares a la ciudad para limpiar el edificio. Esa limpieza no comenzará hasta el proximo año. Por lo tanto cualquier persona que necesite sillas, escritorios, y otros materiales estudiantiles estarán disponibles comenzando hoy y todo es gratis.

La ciudad estará distribuyendo los materiales comenzando a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde todo esto finalizara el viernes, 14 de noviembre. La dirección es al este de la avenida Iowa just al este de la calle Fountain Mesa Road.

