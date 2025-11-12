La creación del penny finaliza en los EE.UU.

NATIONAL, (KTLO)--Después de 238 años, los estados unidos estarán haciendo su ultimo penny hoy. La moneda con el valor de un centavo se retira. La ultima moneda de un centavo se espera que sea creada esta tarde en Filadelfia. Recordemos que este año el presidente Donald Trump anuncio que él ordeno que la nación finalizara la creación de este centavo. Mencionando que por cada penny hecho costaba 4 centavos para crearlas.

Las otras monedas como las de 5, 10 y 25 centavos aun seguirán en la circulación. Algunos dueños de negocios o tiendas si estuvieron opuestos a la decisión ya que ellos ahora tendrán que aumentar algunos de sus precios o disminuir el precio a lo mas cercano del precio original.

Mientras que otras creen que este paso ayudará a incrementar el valor de la moneda de 5 centavos.