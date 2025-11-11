Nuevo plan de seguridad es aprobado en Pueblo
PUEBLO, Colo. (KTLO)--Nos vamos a Pueblo donde lideres de la ciudad quieren utilizar 112 millón de dólares para reducir los choques automovilísticos e incrementar la seguridad de la ciudad
PUEBLO, Colo. (KTLO)--Nos vamos a Pueblo donde lideres de la ciudad quieren utilizar 112 millón de dólares para reducir los choques automovilísticos e incrementar la seguridad de la ciudad
KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.
Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here
If you would like to share a story idea, please submit it here.