NATIONAL, (KTLO)--El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump recibe al líder de siria, en la Casa Blanca. José Levy tiene los detalles.

De terrorista global a estadista global, este ha sido el cambio que ha experimentado el presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, quien fue recibido en la Oficina Oval de la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. De hecho, ha sido la primera vez en la historia en la que un jefe de Estado de Siria llega a la Casa Blanca. Y esto cuando es de señalar que si bien entró por una entrada lateral, esto ha marcado un cambio enorme, un cambio que también se pudo ver cuando aparecieron estas imágenes en las cuales el propio acomete el Sahara.

Él juega al baloncesto con el generales centrales de las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente. Si se recuerda que en el pasado acomete el Sahara. Estuvo encarcelado en Irak por luchar contra estas fuerzas. El impacto de este cambio es aún mayor. Incluso él fue responsable de Al Qaeda en el interior de Siria. La misma Al-Qaeda que fue responsable en el año 2001 de los atentados del 11 de septiembre, los más terribles que ha sufrido nunca Estados Unidos. Pero ahora Donald Trump está decidido a cambiar la actitud con respecto a al-Sharaa y también al-Sharaa.

Quiere que se lo considere de una manera totalmente distinta, muchísimo más moderada. Entonces, en estas conversaciones aparentemente se ha tratado, por Ejemplo, el la incorporación de Siria a la coalición encabezada por Estados Unidos para terminar del todo con el movimiento terrorista ISIS, que también tiene todavía alguna presencia en el interior de la propia Siria. También se cree que la posibilidad de un acercamiento de al menos un tratado de no beligerancia entre Siria e Israel habría estado sobre la mesa. Y también los temas de intentar terminar con las sanciones internacionales impuestas a Siria. Ya el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó una decisión al respecto hace unos días