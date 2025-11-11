Skip to Content
Fuga de gas deja a varias personas en Fountain bajo una evacuación

Published 3:42 PM

FOUNTAIN, Colo. (KTLO)--Una fuga de gas causo una evacuación y otra orden de quedarse dentro de sus viviendas para distintos vecindarios en Fountain. Las familias que fueron evacuadas finalmente pudieron regresar a sus viviendas esta mañana.

Los obreros de la ciudad duraron aproximadamente 6 horas buscando la fuga lideres de Black Hills Energy mencionaron que encontraron la fuga alrededor de las 7 de la noche.

Ahora tenemos entendido que un contratado que estaba instalando un cable de fibra óptica fue la razón por la fuga. Ya que el cable impacto una linea de gas que estaba atrás de varias viviendas en la zona. 

La cruz roja ayudo a varios residentes que no pudieron regresar a sus viviendas antes de la una de la madrugada. 

