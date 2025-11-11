Skip to Content
Crispin

Copa Mundial de la FIFA 2026

INTERNACIONAL, (KTLO)--Con una presentación alegre y con muchísimos colores el gobierno de México anuncio los detalles sobre la presentación de la ceremonia para La Copa Mundial de FIFA 2026. La Presidenta, Claudia Sheinbaum asistió al igual que varios otros líderes de México. Durante su presentación la presidenta expreso su entusiasmo sobre el torneo, mencionando que México sera el primer país en tener a La Copa Mundial por tercera vez. Algo que ella clasifica como un orgullo a la nación.

