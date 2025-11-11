Avioneta choca al oeste de la Interestatal 25 e impacta a un vehículo al aterrizar

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Tenemos nueva información sobre el choque de avión qué ocurrió en la calle Castle Rock. Por lo que tenemos entendido el pequeño avión salió de Colorado Springs y fue registrado a un residente de Manitou Springs. Lo bueno de todo esto es que nadie resulto herido a pesar que el avión choco contra un vehículo el avión cayo al oeste de la interestatal 25.

Esto ocurrió alrededor de las 6 de la tarde en la calle Prairie Hawk Drive al momento no tenemos entendido cuántas personas iban en el avión, pero según testigos eran tres personas que iban en el avión y dos en el vehículo. Pero lo que sí tenemos confirmado es que nadie resulto herido. Esta situación viene un mes después de que un avión tuviera que aterrizar dé una manera urgente en la avenida Powers.

Al momento el caso sigue bajo investigación y le tendremos todos los detalles en Telemundo Sur Colorado.