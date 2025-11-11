Skip to Content
Crispin

Aumenta el precio para las multas de alta velocidad en Colorado Springs

By
Published 3:46 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El precio para las paradas de trafico han incrementado. El consejo municipal de Colorado Springs acaba de aprobar una nueva tarifa para los conductores que manejen a alta velocidad.Todo para ayudar a cubrir los gastos del departamento de policía de la ciudad.

Los miembros del consejo mencionan que las tarifas van a ayudar a cubrir el costo para nueva tecnología, como cámaras corporales, pistolas de descargas eléctricas, y un nuevo sistema electrónico para reportar incidentes. El voto paso 5 a favor y 4 en contra, si los residentes son encontrados culpables de violar una ley de trafico entonces tendrán que pagar un impuesto adicional ademas de los 65 dólares. 

Esto solo es para aquellos con convicciones y la corte municipal si no es encontrado culpable o su caso llega a la corte del condado entonces no aplica. 

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.