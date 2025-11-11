Aumenta el precio para las multas de alta velocidad en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El precio para las paradas de trafico han incrementado. El consejo municipal de Colorado Springs acaba de aprobar una nueva tarifa para los conductores que manejen a alta velocidad.Todo para ayudar a cubrir los gastos del departamento de policía de la ciudad.

Los miembros del consejo mencionan que las tarifas van a ayudar a cubrir el costo para nueva tecnología, como cámaras corporales, pistolas de descargas eléctricas, y un nuevo sistema electrónico para reportar incidentes. El voto paso 5 a favor y 4 en contra, si los residentes son encontrados culpables de violar una ley de trafico entonces tendrán que pagar un impuesto adicional ademas de los 65 dólares.

Esto solo es para aquellos con convicciones y la corte municipal si no es encontrado culpable o su caso llega a la corte del condado entonces no aplica.