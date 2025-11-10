Caos continua en el aeropuerto de DIA tras las cancelaciones y demoras

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Continuamos hablando sobre el cierre del gobierno ya que posiblemente llegue a un final. Pero el impacto para los vuelos aun siguen a traves del país.

Los mapas de "Flight Aware's Misery Map" enseñan cómo mucha de la nación esta en rojo incluyendo al aeropuerto de DIA en Denver y el congestionamiento esta llegando hasta el aeropuerto de Colorado Springs. Las cancelaciones llegaron a un 4 por ciento el viernes, y han incrementado a 6 por ciento y se espera que lleguen a ese 10 por ciento para este fin de semana.

Noticias Telemundo Sur Colorado hablo con una mujer quien nos menciona que el estar en limbo con las cancelaciones en realidad no es justo y es más costoso.

Según "flight aware" más de mil quinientos vuelos han sido cancelados desde el sábado y ese numero incremento a casa tres mil a partir del domingo.