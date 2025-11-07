Las cifras de cancelaciones siguen aumentando en los 40 aeropuertos de los Estados Unidos

NATIONAL, (KTLO)--A partir del viernes 7 de noviembre, las aerolíneas reducirán cuatro por ciento los vuelos de los 40 aeropuertos más populares en el país de Estados Unidos. Si el cierre continúa eh de gobierno, el número de de esas cancelaciones en total van a empezar a aumentar uno por ciento diariamente hasta que alcance 10% la próxima semana.

Sabemos que ayer muchas aerolíneas empezaron a decir que varios vuelos habían sido cancelados. Todavía hoy no handicho por 100% cuáles vuelos van a ser cancelados y eso es algo que muchos pasajeros siguen esperando, especialmentepara ellos que van a viajar este fin de semana.

Ahora las buenas noticias para los pasajeros que van a viajar el día de viernes es que no se espera que esas cifras de cancelaciones ordenadas por la FAA sigan aumentando durante el día de hoy.

Ahora eso no quiere decir que no va a haber retrasos o cancelaciones, pero eso podría ser más acorde a temas de clima o otros temas que llegaría a ser algo lo típico o normal de un día para las aerolíneas.

También sabemos que en total más de 800 vuelos han sido cancelados por todo el país de Estados Unidos y esta mañana también escuchamos de el secretario de Transportes, Sean Duffy, quien declaró y cito Tenemos que tomar medidas sin precedentes porque estamos en una situación sin precedentes debido al cierre de gobierno.

Duffy también explicó que la imposibilidad de pagar a los controladores aéreos ha provocado que muchos no se presentena trabajar y también a otros que es siguen trabajando, pero sobrecargados y por esa razón también han decidido cancelarvarios vuelos por el país y igual como había dicho antes, vamos a empezar a ver cómo continúa este cierre del gobierno, esa cancelación de vuelos que incrementa y incrementa hasta que lleguemos a ese número de 10% la semana que viene.



