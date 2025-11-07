“La administración Trump debe de cubrir los beneficios de SNAP un 100 por ciento” según un Juez Federal

COLORADO SPRINGS, Colo.(KTLO)--El programa snap sigue en pausa tras el cierre del gobierno un juez federal ha ordenado que la administración trump page los beneficios de SNAP al 100 por ciento para el mes de noviembre y no solo la mitad de ellos. El beneficio afecta a aproximadamente 42 millón de americanos más de 600 mil de ellos están aquí en Colorado.

El jueves, él un juez también menciono que la administración Trump no esta actuando rápidamente y no tienen como objetivo darle ese fondos a las familias. El departamento de USDA ahora tendrá que utilizar parte de sus fondos para cubrir el resto del dinero para darle ese beneficios a los miembros de SNAP Y la fecha final sera hoy viernes, 7 de noviembre.

El juez noto que ahora más de 16 millón de niños están en riesgo de sufrir de hambre y dijo y cito "esto nunca debe de pasar en América" Fin de cita. La administración Trump pidió una revision de la orden.