Familia de Pueblo sigue de luto tras homicidio de su hijo

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Los amigos y familias en pueblo siguen en luto tras la perdida de Bryce Woolery de 20 años quien fue baleado después de asistir una fiesta en Pueblo.

Un día después de que hubiera cumplido 21 años según datos oficiales, Bryce había sido parte de un altercado entre sus amigos y su ex cuando los policías llegaron a la escena encontraron a Bryce con varias heridas de bala.

Darian Cocilo enfrenta cargos por homicidio en primer grado su familia de Bryce dice que ellos estarán preparando una celebración de vida para el sábado a las 2 de la tarde al este de la ciudad en el parque de patinetas.