10 por ciento de los vuelos a través de 40 aeropuertos en los EE.UU. serán cancelados o retrasados

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Estamos aprendiendo más sobre el cierre de gobierno hoy llegamos al día 38 del cierre del gobierno y personas al nivel nacional ahora sienten los impactos.

Hoy los vuelos están siendo afectados en 40 de los aeropuertos más grandes a través de los EE.UU. incluyendo en el aeropuerto de Denver. Recordemos que el 10 por ciento de todos los vuelos serán reducidos solo 20 días antes del día de acción de gracias.

Oficiales federales mencionan que esto es para asegurarse que los pasajeros viajen de una forma seguridad. Recuerde que legalmente las aerolíneas deben regresarle su dinero si es que ellos cancelaron sus vuelos, pero esto posiblemente no incluya los hoteles y los alimentos.

Al momento algunas aerolíneas están ofreciendo no darle a sus clientes un rembolso si es que no decide volar a este momento y ya tenia una reservación pautada.