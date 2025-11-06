Skip to Content
Vuelos atrasados y cancelados tras el cierre de gobierno

Published 11:33 AM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Estamos en el día 37 del cierre del gobierno-- y el impacto ahora esta afectando a el aeropuerto internacional de Denver. El FAA menciono que al momento 10 por ciento del trafico ha minimizado esto en uno de los 40 aeropuertos más ocupados en el país. 

El lunes en la plataforma social "X" el departamento de transportación de los EE.UU. Menciono que ellos han notado un 46 por ciento de los vuelos cancelados o atrasos desde que comenzó el cierre.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

