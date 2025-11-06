Vuelos atrasados y cancelados tras el cierre de gobierno

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Estamos en el día 37 del cierre del gobierno-- y el impacto ahora esta afectando a el aeropuerto internacional de Denver. El FAA menciono que al momento 10 por ciento del trafico ha minimizado esto en uno de los 40 aeropuertos más ocupados en el país.

El lunes en la plataforma social "X" el departamento de transportación de los EE.UU. Menciono que ellos han notado un 46 por ciento de los vuelos cancelados o atrasos desde que comenzó el cierre.