Futuro de Pueblo: ¿Continuará el liderazgo de la alcaldesa Heather Graham o no?

PUEBLO, Colo. (KTLO)--En Pueblo el martes, 4 de noviembre los residentes votaron sobre la actual alcaldesa de la ciudad. Ellos pudieron votar para el futuro de la ciudad, decidiendo si continuarán con el liderazgo de Heather Graham o del consejo municipal.

Recordemos que la alcaldesa organizo una conferencia de prensa, donde ella pidió un cambio ya que ella cree que el consejo municipal en realidad esta mal organizado.Y tiene problemas de liderazgo, agregando que el consejo municipal esta bloqueando el desarrollo de la ciudad.

Al momento la alcaldesa Graham tiene acusaciones en su contra por presuntamente utilizar el dinero de los residentes para motivar a personas para que voten por ella.

Pueblo también estará votando sobre los candidatos para el consejo del departamento de agua y otras dos medidas sobre los impuesto en la ciudad.