Elecciones en Manitou Springs: Incremento de impuestos tras la legalización de la marihuana recreativa

MANITOU SPRINGS, Colo. (KTLO)--El martes durante las elecciones en Manitou Spring personas tuvieron la oportunidad de votar sobre la pregunta 2a que se trata sobre el incremento en los impuestos en la ciudad. Lo que ha causado mucho de qué hablar, este incremento significaría que habra un aumento para las ventas de boletos para las atracciones en la ciudad.

La meta es poder mejorar la economía de la ciudad tras ver la perdida que ocurrió luego de que la marihuana recreativa fue legalizada. Lo cual impacto negativamente a la ciudad. Al momento lideres de la ciudad estan preparando un incremento de 5 por ciento a un potencial 14 por ciento.

Sin embargo, el impuesto para algunas personas solo significaría que ya no fueran a visitar la ciudad. Manitou Comedy Festival esta urgiendo a los ciudadanos que voten no en su boleta, ya que afectaría a los negocios. Mientras que el alcalde de manitou menciona que es la mejor opción para el pueblo.