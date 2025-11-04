Beneficiarios de SNAP recibirán su alivio pero solo parcialmente durante el mes de noviembre

NATIONAL, (KTLO)--Mientras que el cierre de gobierno continua más de 600 mil residentes de Colorado tendrán que esperar para recibir sus beneficios, la administración trump anuncio el lunes que ellos utilizaran los fondos de emergencia para ayudar parcialmente a los beneficiarios de SNAP. Sin embargo, el secretario de agricultura Brooke Rollins dijo que esto pudiera aun tomar varios días hasta que vean esos fondos parciales.

Más de 4.6 mil millones de dólares serán realizados por el departamento de agricultura para ayudar durante el cierre de gobierno. Lo cual solo va a cubrir el 50 por ciento de los beneficios que fueran implementados para noviembre. Los beneficiarios no veran esos beneficios inmediatamente.