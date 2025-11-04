Actualizaciones sobre las elecciones el 4 de noviembre

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Estamos anticipando algunos errores más comunes durante las elecciones. Al sur de Colorado, Personas votaran por un impuesto adicionales para el entretenimiento en Manitou Springs.

El impuesto incrementará para varias atracciones en Manitou Springs. Mientras que en Pueblo residentes tendrán la decision sobre decidir si la ciudad sigue con una alcaldesa o si mejor continuan con el antiguo sistema, de ser gobernado por el consejo municipal.

En las elecciones este martes, también hubo un tema sobre los fondos para los menores de edad que utilizan el recurso de alimentos a precio reducido o gratis. Ademas, mientras que los ojos están en la ciudad de Nueva York donde el presidente Donald Trump acaba de declarar su apoyo para apoyar al antiguo gobernado, Andrew Cuomo.

Las otras dos grandes elecciones que podremos esperar escuchar van a ser sobre las elecciones por los gobernadores de Nueva Jersey y Virginia.