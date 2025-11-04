Skip to Content
35 días del cierre de gobierno en los EE.UU.

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Hoy marca el día 35 del cierre del gobierno en los EE.UU. lo que al momento esta empatado con el record más largo en la historia de un cierre de gobierno en el país.

Los republicanos y demócratas aun siguen sin una solución y ningún lado parece tener progreso sin importar el día de las elecciones con importantes carreras ocurriendo en Nueva Jersey y California.

También se estima que el impacto por snap continue esta semana mientras lideres buscan soluciones. Los impactos con las aerolineas tambien sigue afectando a miles.  

