‘Food Finder’ ayuda a informar a la comunidad sobre recursos alimentarios

NATIONAL, (KTLO)--En Pueblo hay un recurso que esta ayudando a la comunidad. El nombre es 'The Pueblo Food Project' y la aplicación de llama 'Food Finder'. Tenemos un enlace el cual ayuda a localizar los recursos donde hay alimentos para toda las familias a través del estado de Colorado. 

Usted puede utilizar esta herramienta para buscan bancos de alimentos, centros de donaciones, iglesias y distribución de comida. Recuerde que también puede contactar al 2-1-1 para pedir información de alivio. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

