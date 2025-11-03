Skip to Content
Dueños de negocios piden respuestas tras caso de vandalismo

today at 3:20 PM
Published 12:42 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Los uniformados aun siguen buscando al sospechoso responsable de romper unas ventanas de varios negocios a través de la ciudad. Ocurrió dentro de la zona del centro comercial en Astrozon el domingo en la mañana.

Después de investigar los uniformados encontraron pistas de que las ventanas fueron dañadas por unas balas de pistola. Una situación similar ocurrió hace una semana por lo tanto los uniformados siguen pidiendo la ayuda del publico y siguen buscando a los sospechosos. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

