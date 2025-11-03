Celebración sobre el Día de los Muertos en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Durante el fin de semana Colorado springs festejo el día de los muertos. Personas pudieron asistir al evento organizado por el centro, Colorado Springs Fine Arts Center. Personas tuvieron la oportunidad de traer sus propias fotos para agregar a las hermosas ofrendas demostrando respeto para sus seres queridos.

Los altares fueron diseñados por artistas locales, y el material fue donado gracias a las organizaciones sin fines de lucro. Este es el sexto año que el centro ha sido utilizado para el día de los muertos.

Los organizadores también tenia una estación para todos aquellos que fisicamente no tenia una foto con ellos, dejando que ellos ayudaran con la decoración de las ofrendas para la comunidad.