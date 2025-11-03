Skip to Content
Crispin

Celebración sobre el Día de los Muertos en Colorado Springs

By
Updated
today at 3:48 PM
Published 1:07 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Durante el fin de semana Colorado springs festejo el día de los muertos. Personas pudieron asistir al evento organizado por el centro, Colorado Springs Fine Arts Center. Personas tuvieron la oportunidad de traer sus propias fotos para agregar a las hermosas ofrendas demostrando respeto para sus seres queridos. 

Los altares fueron diseñados por artistas locales, y el material fue donado gracias a las organizaciones sin fines de lucro. Este es el sexto año que el centro ha sido utilizado para el día de los muertos.

Los organizadores también tenia una estación para todos aquellos que fisicamente no tenia una foto con ellos, dejando que ellos ayudaran con la decoración de las ofrendas para la comunidad. 

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg
#kicker

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.