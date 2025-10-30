Skip to Content
Crispin

Hombre hospitalizado por inhalación de humo

By
Published 4:04 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El jueves aprendimos más detalles sobre un incendio en dos casas móviles distintas en colorado springs que dejó a un hombre hospitalizado. El incidente ocurrió en madrugada en el parque de casas móviles aspen grove. Según el departamento de bomberos de colorado springs, ellos recibieron la llamada antes de las 7 p.m.

Cuando llegaron los bomberos, una casa móvil estaba completamente en llamas. El fuego se propagó rápidamente a otra casa. Los vecinos informaron haber escuchado una fuerte explosión, que según los bomberos vino de tanques de gas cercanos.

Los bomberos informaron que un hombre que vivía en una de las casas fue hospitalizado por inhalación de humo.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.