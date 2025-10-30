Hombre hospitalizado por inhalación de humo

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El jueves aprendimos más detalles sobre un incendio en dos casas móviles distintas en colorado springs que dejó a un hombre hospitalizado. El incidente ocurrió en madrugada en el parque de casas móviles aspen grove. Según el departamento de bomberos de colorado springs, ellos recibieron la llamada antes de las 7 p.m.

Cuando llegaron los bomberos, una casa móvil estaba completamente en llamas. El fuego se propagó rápidamente a otra casa. Los vecinos informaron haber escuchado una fuerte explosión, que según los bomberos vino de tanques de gas cercanos.

Los bomberos informaron que un hombre que vivía en una de las casas fue hospitalizado por inhalación de humo.