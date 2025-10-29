Homicidio en Colorado Springs deja a un conductor de Uber apuñalado

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Continuamos con la cobertura de la investigación de homicidio en el condado El Paso después de que un hombre fue encontrado muerto el lunes en una zona remota en Black Forest. La oficina del alguacil ha arrestado a Khayla Dawson por homicidio en primer grado. Esta tarde, Telemundo Sur Colorado obtuvo los registros de arresto que revelan nuevos detalles.

Sobre la relación con el hombre al que presuntamente asesinó un conductor de Uber al que ella había llamado a su casa. Según esos registros, la familia de la víctima reportó su desaparición la madrugada del lunes.

Durante la investigación, los agentes lograron localizar el teléfono de la víctima, lo que los condujo a los apartamentos Polaris Junction. Ahí es donde vive Khayla Dawson y allí también los agentes encontraron el auto de la víctima abandonado, con una cantidad significativa de sangre en su interior.

Dawson había sido la última persona que la víctima usó en Uber esa noche. Ella les dijo a los agentes que quería salir de la casa, así que pidió un Uber. Pero se quedó dormida durante el viaje y afirma que despertó cuando el conductor intentó tocarla de una forma inapropiada.

Por lo tanto ella dice que actuó de una forma de defensa personal y lo apuñalo en el cuello con un cuchillo de cocina. Durante el incidente el acelero lo cual causo que ellos chocaran después Dawson abandono el cuerpo y manejo el auto de el a su apartamento.

La oficina del alguacil también informó que encontraron la llave del auto y la billetera de la conductora escondidas en su apartamento. El caso sigue bajo investigación.