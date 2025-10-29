Estudiante pinto su lugar de estacionamiento con un versículo de la biblia y recibió controversia

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Estamos siguiendo noticias en desarrolló sobre una estudiante de Rampart High. Inicialmente se le prohibió pintar su lugar de estacionamiento para estudiantes del último año con un versículo de la biblia o con imágenes religiosas.

Esta semana nos enteramos que el distrito escolar 20 de la academia ha revocado esa decisión y va a permitir que la estudiante continue pintando su diseño original. Cada estudiante del último año de la preparatoria rampart del distrito 20 tiene su propio lugar de estacionamiento y, por un costo adicional, puede diseñarlo. Sin embargo, la semana pasada, el diseño de sophia shumaker provoco controversia por las expresiones y opiniones de religion.

Tras generar cierto debate público y recibir el apoyo del "First liberty insitute", un grupo legal especializado en temas de la libertad la situación cambio.