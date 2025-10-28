Minuto de salud: Dolor severo la endometriosis

NATIONAL, (KTLO)--Es una condición crónica que a menudo causa dolor severo la endometriosis se presenta cuando un tejido similar al revestimiento uterino crece fuera del útero. Y a pesar de su prevalencia en todo el mundo, los expertos dicen que la falta de conocimiento sobre esta condición tanto en pacientes como en médicos puede resultar en un diagnóstico tardío. En el minuto de salud de hoy, angie castillo nos cuenta la historia de una mujer y cómo ella encontró alivio a los síntomas después de años de que le dijeran que no había nada médicamente mal.