El plan para reducir el precio de la carne de res del Presidente Trump tiene que ver con una negociación con Argentina

By
Published 3:48 PM

NATIONAL, (KTLO)--El presidente de Estados Unidos Donald Trump dio a conocer la semana pasada su plan para reducir los precios de la carne de res en su país mediante la importación del mismo producto desde argentina. Pero esto ha provocado la furia entre muchos ganaderos estadounidenses quienes dicen que el presidente perjudicará lo que hasta ahora había sido un buen año para ellos.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13.

