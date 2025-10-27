Skip to Content
SNAP finaliza en noviembre: Miembros de Pueblo buscan soluciones financieras para sus residentes

PUEBLO, Colo. (KTLO)--El lunes en Pueblo los miembros del consejo estarán hablando sobre el tema de SNAP, el programa que ayuda a miles de personas con fondos para alimentos. 

Al momento ellos están sacando ideas para poder ayudar aquellos beneficiados por este programa, ya que durante el cierre del gobierno este alivio posiblemente sera afectado comenzando el primer día de noviembre.

Al momento ellos estan hablando sobre una carjeta de regalo para todos aquellos beneficiarios. Pero también están buscando hablar con lideres de bancos de alimento y más. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

