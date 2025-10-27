Roam sufrió de una infección tras tener cirugía por ser apuñalado, sigue recuperándose

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Tenemos una actualización sobre el canino policial Roam. Quien fue apuñalado varias veces durante una llamada de violencia domestica.

El responsable de Roam menciona que el canino tenia una infección en la pierna que fue amputada. Sin embargo, los veterinarios ya le quitaron el tejido que estaba infectado y ellos esperan que Roam se recupere.

Mientras que Anthony Bryant el responsable que lo apuñalo el estará en corte hoy por primera vez.