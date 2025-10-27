Skip to Content
Crispin

Paletero es liberado tras pasar cuatro meses en un centro de detención de inmigración

By
Published 1:27 PM

NATIONAL, (KTLO)--Un paletero de Los Ángeles, que estuvo casi cuatro meses detenido en centros de detención del servicio de control de inmigración y aduanas de Estados Unidos, tras haber sido arrestado por agentes de ICE mientras trabajaba, fue liberado por un juez de inmigración. El juez le aprobó su petición para obtener la residencia legal permanente en el país. Él hablo por primera vez y compartió los momentos de vivió dentro del centro de detención.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-nat

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.