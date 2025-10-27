Paletero es liberado tras pasar cuatro meses en un centro de detención de inmigración

NATIONAL, (KTLO)--Un paletero de Los Ángeles, que estuvo casi cuatro meses detenido en centros de detención del servicio de control de inmigración y aduanas de Estados Unidos, tras haber sido arrestado por agentes de ICE mientras trabajaba, fue liberado por un juez de inmigración. El juez le aprobó su petición para obtener la residencia legal permanente en el país. Él hablo por primera vez y compartió los momentos de vivió dentro del centro de detención.