Crispin

Protestas ‘No King’ en Colorado Springs

By
Updated
today at 3:22 PM
Published 1:34 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Empezamos con las protestas que ocurrieron a través del país aquí en Colorado Springs varios participaron en la protesta 'No Kings', el sábado, 18 de octubre. 

Miles de personas se unieron atraves del pais para participar en la tercera protesta mas grande contra el presidente Donald Trump. El sábado, si usted hubiera manejado por el parque 'America the Beautiful Park', hubiera visto a personas de todo Colorado Springs, en las calles con disfraces y pancartas en unidad como parte de la protesta "No kings".

Aunque algunos lideres republicanos estaban llamando la protesta, "Hate America", las personas que participaron en ella mencionaron que es un momento para poder expresar sus voces con musica y apoyo de la comunidad. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

