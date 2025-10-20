Skip to Content
Crispin

Actualización sobre el canino Roam: Regresa a casa tras ser dado de alta

Police Foundation of Colorado Springs
By
Published 1:26 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Continuamos informándoles sobre la historia del perrito Roam quién fue apuñalado por un hombre luego de que las autoridades recibieron una llamada de violencia

domestica al norte de Colorado Springs. Este fin de semana, personas que juntaron para finalmente ver a Roam quién fue dado de alto del veterinario tras ser hospitalizado por ser apuñalado mientras respondía a una llamada con el departamento de policía de Colorado Springs.

Los policías mencionan que él se esta recuperando después de varias cirugías que tuvo para salvar su vida. El canino se vio saliendo del hospital brincando con sus 3 patitas, pero con su cola de un lado al otro con un lindo humor. Listo para regresar a su casa, él recibió una bienvenida de la comunidad. Recordemos que roam fue apuñalado en el cuello, abdomen y su pierna. 

Los policías mencionan que el soldado de Fort Carson Anthony Bryant posiblemente estaba lidiando con una crisis mental durante el incidente. El ahora enfrenta cargos en su contra por crueldad de animal, resistencia para ser arrestado y robo de una vivienda ajena. 

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.