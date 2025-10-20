Actualización sobre el canino Roam: Regresa a casa tras ser dado de alta
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Continuamos informándoles sobre la historia del perrito Roam quién fue apuñalado por un hombre luego de que las autoridades recibieron una llamada de violencia
domestica al norte de Colorado Springs. Este fin de semana, personas que juntaron para finalmente ver a Roam quién fue dado de alto del veterinario tras ser hospitalizado por ser apuñalado mientras respondía a una llamada con el departamento de policía de Colorado Springs.
Los policías mencionan que él se esta recuperando después de varias cirugías que tuvo para salvar su vida. El canino se vio saliendo del hospital brincando con sus 3 patitas, pero con su cola de un lado al otro con un lindo humor. Listo para regresar a su casa, él recibió una bienvenida de la comunidad. Recordemos que roam fue apuñalado en el cuello, abdomen y su pierna.
Los policías mencionan que el soldado de Fort Carson Anthony Bryant posiblemente estaba lidiando con una crisis mental durante el incidente. El ahora enfrenta cargos en su contra por crueldad de animal, resistencia para ser arrestado y robo de una vivienda ajena.