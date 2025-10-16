Roam el canino policial sigue en condición crítica tras ser apuñalado durante un enfrentamiento

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- El canino policial Roam de Colorado Springs esta luchando por su vida tras ser apuñalado varias veces durante un enfrentamiento. Uniformados dicen que respondieron a una llamada de violencia domestica el miércoles en la mañana cerca de las calles Woodmen y Black Forest.

El sospechoso, Anthony Byrant, negó salir de la casa y es cuando enviaron a roam a dentro él fue apuñalado en el abdomen, su cuello y la pierna.

Bajo la ley, si Roam muere por sus lesiones y si Bryant es declarado culpable entonces él enfrentara cargos por un delito grave y tiempo tras las rejas.