Impactos tras el cierre del gobierno federal

NATIONAL, (KTLO)--El secretario del tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent ya que él dice que el cierre del gobierno federal ahora esta reduciendo la economía.

Dice que el impacto a sido de casi quince mil millones de dólares cada semana y aún no hay una solución. Un legislador menciona que él cree que el cierre continuará hasta después del día de acción de gracias el presidente de la reserva federal dice que esta preocupado porque el cierre hace más difícil para que la reserva haga su trabajo.

Ya que es más difícil recibir datos e información expertos dicen que los aranceles también pusieron presión en la economía antes del cierre.