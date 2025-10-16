Skip to Content
Impactos tras el cierre del gobierno federal

The Capitol is illuminated at sunrise to begin Day 3 of a government shutdown on October 3, 2025. J. Scott Applewhite/AP
The Capitol is illuminated at sunrise to begin Day 3 of a government shutdown on October 3, 2025. J. Scott Applewhite/AP
Published 2:14 PM

NATIONAL, (KTLO)--El secretario del tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent ya que él dice que el cierre del gobierno federal ahora esta reduciendo la economía.

Dice que el impacto a sido de casi quince mil millones de dólares cada semana y aún no hay una solución. Un legislador menciona que él cree que el cierre continuará hasta después del día de acción de gracias el presidente de la reserva federal dice que esta preocupado porque el cierre hace más difícil para que la reserva haga su trabajo.

Ya que es más difícil recibir datos e información expertos dicen que los aranceles también pusieron presión en la economía antes del cierre.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

