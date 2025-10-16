Dos ancianos enfrentan cargos por secuestro de jóvenes en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Dos hombres enfrentan casos por secuestro asalto sexual y drogas. Los juicios de él serán tratados como casos separados el caso ocurrió el 4 de julio.

Los policías de Colorado Springs mencionan que ellos rescataron a dos jóvenes de un apartamento en la calle victoria después de que los dos hombres la tuvieran ahí secuestradas.

Jerome Scott de 62 años y Gerald Brooks de 88 años enfrentaran un juicio en marzo del proximo año por varios cargos.