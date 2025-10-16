Skip to Content
Crispin

Dos ancianos enfrentan cargos por secuestro de jóvenes en Colorado Springs

KRDO
By
Published 2:01 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Dos hombres enfrentan casos por secuestro asalto sexual y drogas. Los juicios de él serán tratados como casos separados el caso ocurrió el 4 de julio. 

 Los policías de Colorado Springs mencionan que ellos rescataron a dos jóvenes de un apartamento en la calle victoria después de que los dos hombres la tuvieran ahí secuestradas.

Jerome Scott de 62 años y Gerald Brooks de 88 años enfrentaran un juicio en marzo del proximo año por varios cargos. 

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.