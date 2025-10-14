Lideres de Colorado Springs Utilities piden más fondos para su presupuesto del 2026

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El martes, el consejo municipal tuvo una junta con la agencia Colorado Springs Utilities para hablar sobre la presentación del presupuesto para el 2026.

Según CSU, la propuesta para el presupuesto es de un 2.2 mil millones un incremento de 23 por ciento al año pasado. CSU menciona que ellos están pidiendo más dinero por el crecimiento y la alta demanda de servicios.

CSU también esta pidiendo más beneficios para un incremento de presupuestos para los clientes que utilizan un sistema solar.