Skip to Content
Crispin

Lideres de Colorado Springs Utilities piden más fondos para su presupuesto del 2026

By
Published 3:47 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El martes, el consejo municipal tuvo una junta con la agencia Colorado Springs Utilities para hablar sobre la presentación del presupuesto para el 2026. 

Según CSU, la propuesta para el presupuesto es de un 2.2 mil millones un incremento de 23 por ciento al año pasado. CSU menciona que ellos están pidiendo más dinero por el crecimiento y la alta demanda de servicios.

CSU también esta pidiendo más beneficios para un incremento de presupuestos  para los clientes que utilizan un sistema solar. 

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.