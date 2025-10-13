Mujer enfrenta cargos en su contra por provocación de incendio Highland Lakes

DIVIDE, Colo. (KTLO)--La mujer acusada de comenzar un incendio el cual provoco un siniestro mayor en Highland Lakes cerca de divide el año pasado, Lacey Tillitt fue arrestada en enero del año pasado. La policía mencionó que ella intencionalmente comenzó un fuego dentro de su propiedad. Recordemos que ese incendio se movió rápidamente lo cual provoco una quemadura de más de 160 acres.

Al principio del caso ella se declaro incompetente para un juicio, pero en agosto un juez la declaro competente. Ella ahora enfrenta cargos en su contra por provocación de un incendio y por dañar más de un millón de dólares de propiedad.