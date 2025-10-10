Skip to Content
Pueblo busca ayuda financiera para cubrir los gastos que causo la investigación dentro de David Mortuary

Top down view of the Davis Mortuary building.
Top down view of the Davis Mortuary building.
PUEBLO, Colo. (KTLO)--Continuamos con la cobertura del caso del medico forense en Pueblo, donde alrededor de 24 cuerpos fueron hallados en un estado de descomposición.

Telemundo Sur Colorado tiene entendido que el identificar a todos los cuerpos le costará al condado más de un millón de dólares.

Un costo que en realidad la ciudad ni el condado esperaba tener lideres de la ciudad mencionan que para identificar a cada cuerpo va a ser un costo de alrededor de 

10,000 dólares. Ademas, el dinero que tiene que pagarle a los empleados que están trabajando tiempo adicional para poder identificar a los cuerpos. 

 Cuando la investigación primero ocurrió el estado de Colorado le mando a pueblo 300,000 dólares para cubrir los costo.

Pero esa cantidad ni cubre un tercio del costo ahora los lideres del condado quieren hablar con la oficina del gobernador para pedir una solución. 

