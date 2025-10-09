COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Hay un nuevo centro para los despachadores en el condado El Paso. Esta ubicada dentro de la oficina del aguacil en el centro de Colorado Springs.

La renovación de la oficina tiene nueva tecnología el cual ayuda con el incremento de llamadas que reciben los despachadores. Desde que el centro original fue construido en el 2012.

Las llamadas an incrementado por un 75 por ciento desde ese año. Los despachadores aqui tambien son responsables por las emergencias de tráfico por 8 agencias, 20 departamentos de bomberos y varias otras unidades especializadas.

El nuevo centro fue fundado gracias a un acuerdo con el condado Teller y El Paso.Las personas ahora tendrán mas espacio en sus oficinas y nueva tecnología.