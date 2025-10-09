Skip to Content
Crispin

Nuevo centro para los despachadores en el condado El Paso

By
Published 3:25 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Hay un nuevo centro para los despachadores en el condado El Paso. Esta ubicada dentro de la oficina del aguacil en el centro de Colorado Springs.

La renovación de la oficina tiene nueva tecnología el cual ayuda con el incremento de llamadas que reciben los despachadores. Desde que el centro original fue construido en el 2012.

Las llamadas an incrementado por un 75 por ciento desde ese año. Los despachadores aqui tambien son responsables por las emergencias de tráfico por 8 agencias, 20 departamentos de bomberos y varias otras unidades especializadas. 

El nuevo centro fue fundado gracias a un acuerdo con el condado Teller y El Paso.Las personas ahora tendrán mas espacio en sus oficinas y nueva tecnología. 

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.