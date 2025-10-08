Skip to Content
Crispin

Presidente Donald Trump pide que los fondos de los aranceles ayudan a generar dinero para WIC

By
today at 3:48 PM
Published 3:26 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Oficialmente estamos en la segunda semana del cierre del gobierno federal. Anteriormente les habíamos mencionando que los legisladores le estaban poniendo atención a uno de los programas federales que ayuda financieramente a las madres y sus hijos. El programa women, infants and children o WIC por sus siglas en ingles ahora tendrá el respaldo por el Presidente Donald Trump ya que esta semana el menciono que quisiera utilizar dinero que es generado por los aranceles para ayudar a que este alivio continue durante el cierre. Actualmente en colorado WIC tiene fondos por el estado hasta el mes de octubre.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-nat

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.