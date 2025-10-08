Presidente Donald Trump pide que los fondos de los aranceles ayudan a generar dinero para WIC

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Oficialmente estamos en la segunda semana del cierre del gobierno federal. Anteriormente les habíamos mencionando que los legisladores le estaban poniendo atención a uno de los programas federales que ayuda financieramente a las madres y sus hijos. El programa women, infants and children o WIC por sus siglas en ingles ahora tendrá el respaldo por el Presidente Donald Trump ya que esta semana el menciono que quisiera utilizar dinero que es generado por los aranceles para ayudar a que este alivio continue durante el cierre. Actualmente en colorado WIC tiene fondos por el estado hasta el mes de octubre.