Periodista es deportado a El Salvador tras protesta contra Trump

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--En temas de la política el periodista, Mario Guevara, quien fue detenido en junio del 2025 por agentes de ice durante una protesta anti-Trump. Fue deportado a las 4 de la mañana el 3 de octubre. Mario duro 100 días en un centro de detención antes de ser deportado a

Su país de origen en El Salvador. El periodista fue deportado según él por un en vivo que saco al aire durante la protesta anti-Trump.Lo cual él explica demostraba la injusticia que esta ocurriendo en los EE.UU. Mario es un periodista que se ha ganado varios premios Emmys y es alguien conocido en su comunidad.

Él menciono que sigue con el corazón roto al estar separado de su familia y cree que este es un castigo por el trabajo que hizo como periodista.