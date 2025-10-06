Skip to Content
Crispin

Periodista es deportado a El Salvador tras protesta contra Trump

By
Published 4:17 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--En temas de la política el periodista, Mario Guevara, quien fue detenido en junio del 2025 por agentes de ice durante una protesta anti-Trump. Fue deportado a las 4 de la mañana el 3 de octubre. Mario duro 100 días en un centro de detención antes de ser deportado a 

Su país de origen en El Salvador. El periodista  fue deportado según él por un en vivo que saco al aire durante la protesta anti-Trump.Lo cual él explica demostraba la injusticia que esta ocurriendo en los EE.UU. Mario es un periodista que se ha ganado varios premios Emmys y es alguien conocido en su comunidad. 

Él menciono que sigue con el corazón roto al estar separado de su familia y cree que este es un castigo por el trabajo que hizo como periodista. 

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-nat

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.