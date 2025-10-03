WIC continua en Colorado tras una medida de emergencia por el gobernador Polis

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Estamos en el tercer día del cierre del gobierno federal y muchos se están preguntando cuales recursos y programas serán afectados por el cierre. Aquí en Colorado el programa de Women Infants and Children o WIC por sus siglas en inglés continuará sirviendo a las familias en el estado.

El gobernador, Jared polis firmo una medida para ayudar a proporcionar 7.5 millón de dólares para apoyar a las mujeres, sus bebes y niños. El director de WIC nos menciona que más de 14 mil clientes utilizan el programa aquí en el condado El Paso. WIC ayuda con la educación para madres expandiendo el conocimiento de nutrición para sus bebes y menores y hasta ayuda con referencias para los doctores.

"Soy mamá de cuatro hijos, el mayor tiene 12 años y desde que el mayor era un bebé yo recuerdo la primera vez que llegue con miedo, que llegue con con muchas preguntas, con muchas dudas. Y la oficina del UIC fue ese centro que me abrazó proveyendo consejos, proveyendo herramientas para no sentir tanto miedo", dijo Johana Alvarado, pastora de Colorado Springs.

Alvarado agrega que ademas de informar a las madres sobre la nutrición ellos también ofrecen herramientas que avanzan con la edad de tus pequeños.

"Así que ahora, actualmente soy mamá de dos chiquititos, uno de tres y medio y uno que va para dos años y ha sido una verdadera bendición, porque lo que nos ahorramos con los alimentos nos da la oportunidad de poder, o sea, comprar berries, comprarles las otras cositas. El programa WIC nos ofrece así que aparte de de ser una bendición, el Ubica ha venido en cada etapa de nuestras vidas como como papás, al ser un gran apoyo, hacer un gran alivio", dijo Alvarado.

Ademas, WIC también ofrece clases gratuitas para aquellas madres embarazadas y ayuda con recursos para él post parto y la ayuda mental.

"Y escuchar en verdad yo sé que todos nos pusimos nerviosos cuando se escuchó sobre el cierre de gobierno, pero escuchar de que que el estado está proveyendo aunque sea por el mes de octubre", dijo Alvarado.

Los fondos de emergencia solo van a durar un mes. Por lo tanto hay muchas personas preocupadas por lo que pudiera venir. Ya que solo por una lata de formula para bebe puede tener un precio de 30 dólares hasta los 50 dólares. El estado espera que el gobierno federal les dé un rembolso por el dinero que ellos proporcionaron para ayudar a sus residentes durante este tiempo.

Telemundo Sur Colorado los mantendrá al tanto sobre el cierre del gobierno y cualquier actualización que haya en el estado.