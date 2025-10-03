Cafetería local que ayuda con la adopción de gatos pide ayuda de la comunidad y recibe un gran regalo

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--La cafetería local "Comfort & Joy Cat Café", pidió la ayuda de la comunidad esta semana ya que ellos estaban lidiando con problemas financieros.

Hoy, le damos gracias a la comunidad por que gracias a ustedes ellos han recaudado mas de 11,000 dólares y las personas siguen donando.Recuerde que desde su apertura ellos han ayudado a 96 gatos a encontrar una familia permanente. Si usted aun quiere donar para ayudar con la comida, tierra, y medicamentos para algunos de los gatos.

Para más información pude visitar la página de donaciones.