Cafetería local que ayuda con la adopción de gatos pide ayuda de la comunidad y recibe un gran regalo

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--La cafetería local "Comfort & Joy Cat Café", pidió la ayuda de la comunidad esta semana ya que ellos estaban lidiando con problemas financieros.

Hoy, le damos gracias a la comunidad por que gracias a ustedes ellos han recaudado mas de 11,000 dólares y las personas siguen donando.Recuerde que desde su apertura ellos han ayudado a 96 gatos a encontrar una familia permanente. Si usted aun quiere donar para ayudar con la comida, tierra, y medicamentos para algunos de los gatos.

Para más información pude visitar la página de donaciones.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

